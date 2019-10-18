Замначальника Генштаба Минобороны РФ предъявили обвинение в хищении 2,2 млрд рублей

Замначальника Генштаба Минобороны РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд рублей. Как пишет «Коммерсантъ», узнав о возбуждении дела о мошенничестве в особо крупном размере, военный чиновник попал в больницу.

Как сообщил источник издания, следственные действия с Арслановым пришлось провести в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, куда он был госпитализирован с признаками гипертонического криза.

В поле зрения следователей также попал начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Его уже арестовал 235-й гарнизонный военный суд.

Арсланова и Кутахова подозревают в хищениях, выявленных в рамках расследования дела бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком». По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием экс-гендиректором корпорации Александром Давыдовым было похищено 460 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что российские войска вместо отечественных разработок получали сделанную в Корее спецтехнику, на которой просто менялись этикетки. Общая сумма хищений составила 2,2 млрд рублей.

Всего в деле было пятеро фигурантов, все они признали вину и дали показания против сотоварищей. По данным «Ъ», против Арсланова и Кутахова свидетельствовал бывший начальник первого управления главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин.