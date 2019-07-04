Общество
Политика

Замминистра Виктор Московских одобрил площадку для строительства детской больницы в Нижнем Тагиле

04.07.2019 18:09
Замминистра Виктор Московских одобрил площадку для строительства детской больницы в Нижнем Тагиле

По поручению губернатора Свердловской области министерство строительства совместно с министерством здравоохранения начнёт прорабатывать вопрос возведения детской городской больницы с современным поликлиническим отделением. Замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских побывал сегодня на ГГМ, на месте за госпиталем им. В.В.Тетюхина, где планируется развернуть стройку . 

«Площадка подходит под медицинское учреждение. Сюда подведена магистральная сеть с коммуникациями», - сказал Виктор Московских. 

В планах построить два здания: стационар на 160 мест и отделение поликлиники для юных тагильчан. По словам областного чиновника, эффективнее будет не изобретать что-то новое, а подобрать объект-аналог, модернизировать его и привязать к потребностям тагильчан. Проектирование начнётся в следующем году.   

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