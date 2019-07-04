Замминистра строительства Свердловской области проверил готовность школы №100 в Нижнем Тагиле к сдаче в конце июля

Первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских побывал в школе №100 в микрорайоне Муринские пруды и проконтролировал ход работ в здании и на его территории.

По словам гостя, к сроку сдачи объекта должна быть налажена работа сетей, убраны торчащие провода и трубы. По итогу каждое помещение должно быть тщательно проверено, чтобы к 20 июля закончить монтажные работы и приступить к итоговой проверке.

Также замминистра отметил работу на прилегающей территории школы. Он опасается, что рабочие не успеют в срок закончить работы: установить ограждения, обустроить стадион, однако, представитель подрядчика ответил, что рабочая группа закончит благоустройство ориентировочно к 25 июля.

« 20 июля департамент выходит на итоговую проверку, поэтому 19 и 20 все основные мероприятия должны быть выполнены. По благоустройству, наверное, выйдем где-то на середину августа из-за погодных условий, но тем не менее большая часть работ должна быть закончена», ­— отметил глава города Владислав Пинаев.

Принимать объект будут работники сетевых служб, инженеры и поставщики энергоресурсов. Они должны проверить наличие всего необходимого оборудования, его качество, безопасность помещения и его готовность к эксплуатации.

«Я сегодня просто наблюдаю и подсказываю, чтобы в конце министерство образования и энергоснабжения стали единой командой проекта, которая обеспечит ввод объекта в эксплуатацию», — сказал Виктор Московских.

В конце гость сказал, что это рабочий процесс, и все недостатки, которые сегодня есть необходимо просто доделать. После первый заместитель министра побывал и в строящемся спортзале в православной гимназии во имя Александра Невского № 11. Он отметил быстрый темп работ, и пожелал успехов в дальнейшем строительстве.