Замминистра энергетики РФ задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова 8 сентября задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Также известно, что в Минэнерго проходят следственные действия: изымаются документы, представляющие интерес для следствия.

Как пишет «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски у Тихонова, а также у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» министерства Игоря Кожуховского и других чиновников.