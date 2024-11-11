Замгубернатора Свердловской области Павел Креков оценил ход ремонта объектов системы здравоохранения в Нижнем Тагиле

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков посетил Нижний Тагил с рабочим визитом и оценил ход ремонта лечебных учреждений города, которые ремонтируются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Травматологический пункт Городской больницы № 1 обновляется по поручению президента России Владимира Путина, филиал детской поликлиники — благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«В Свердловской области ремонтируются и строятся больницы, открываются фельдшерско-акушерские пункты, медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, внедряются новейшие практики и ресурсосберегающие технологии — всё направлено на создание условий для оказания жителям квалифицированной и своевременной медицинской помощи. На реализации этих задач и впредь будут сосредоточены усилия правительства Свердловской области и регионального Минздрава. Привлечение в Нижний Тагил бюджетных средств позитивно влияет на развитие медицинской инфраструктуры: она динамично преображается, становится современной и комфортной», — отметил Павел Креков.

В травматологическом пункте идёт первый этап капитального ремонта. Закончены демонтажные работы, выполнено усиление проёмов, утеплены несущие балки, залиты бетоном полы на первом этаже, усилены перекрытия второго и третьего этажей. На втором этаже мастера штукатурят стены, монтируют инженерные сети и коммуникации: электрические линии, вентиляцию, системы водоснабжения и водоотведения. Второй этап обновления здания травмпункта начнётся в 2025 году.

После посещения травмпункта Павел Креков побывал в филиале детской поликлиники Нижнего Тагила. Помещение ремонтируют по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Медицинскую помощь на двух педиатрических участках структурного подразделения Детской городской больницы Нижнего Тагила получают более 1,3 тысячи детей.