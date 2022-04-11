Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ответит на вопросы предпринимателей в прямом эфире 

Экс-депутат Госдумы, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин завтра, 12 апреля, в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей региона. Разговор пройдёт в студии SofpLive Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в 14:00. Регистрация для участия не требуется.

Дмитрий Ионин расскажет об антикризисных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Также он озвучит актуальные финансовые и нефинансовые инструменты содействия бизнесу и меры снижения административной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, речь пойдёт о содействии занятости населения в бизнесе и о других федеральных и региональных инструментах поддержки предпринимательства.

Прямой эфир можно будет посмотреть на сайте СОФПП (запись будет доступна весь день) и на других площадках фонда: «ВКонтакте», YouTube, Telegram и «Яндекс.Дзен». Модератором прямого эфира выступит директор СОФПП Валерий Пиличев.

Все вопросы можно задать во время эфира в чате плеера или оставить их заранее, заполнив форму и указав свои контактные данные.

Напомним, с начала апреля правительство России ввело мораторий на проверки и возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Такая мера поддержки будет действовать ближайшие полгода в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Таким образом, должникам даётся время на то, чтобы наладить бизнес и найти новые источники дохода.

С 11 апреля понижена ключевая ставка Центробанка. Теперь она составит 17%, при этом ЦБ допускает её дальнейшее снижение.

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