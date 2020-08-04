Замглавы Роспотребнадзора Свердловской области заявила о выходе региона на плато по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад и регион вышел на плато, заявила в прямом эфире E1.ru заместитель главы регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва.

«В последние дни у нас регистрируется заболеваемость на уровне 200 человек в день, мы постепенно, мелкими шажками, снижаемся по количеству зарегистрированных случаев. Можно сказать, что мы на плато и идём вниз», — сказала она.

При этом ситуация, по её словам, всё ещё остается нестабильной, поэтому отменять все ограничительные мероприятия пока рано, поскольку это может вызвать резкий рост заболеваемости.

«То хрупкое эпидемиологическое благополучие, которое наступило в последнюю неделю, может нарушиться. Риски до сих пор очень высоки. Всё зависит от того, как мы с вами будем соблюдать все меры предосторожности», — подчеркнула замглавы ведомства.

Напомним, за прошедшие сутки 182 человека заразились коронавирусом, общее число заражённых достигло 21361. На протяжении последних недель Свердловская область находится на втором месте по суточному приросту новых случаев COVID-19, уступая только Москве.