Замглавы МИД заявил об отсутствии необходимости заботиться об имидже России на Западе

Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться о том, как она выглядит в его глазах, заявил Financial Times заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив её нормального развития. И тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?» — сказал Рябков.

Говоря о российско-американских отношениях, Рябков заявил, что «мы находимся в ситуации, которая гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее, даже самых "холодных" моментов прошлого».

Вместе с тем, по словам замминистра, любые надежды на просвет в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи лидеров РФ и США в Хельсинки быстро испарились.

«Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений», — сказал Рябков.

С марта 2014 года ЕС ввёл несколько пакетов санкций в отношении России за её роль в украинском кризисе и присоединение Крыма. Кроме индивидуальных санкций в отношении граждан и компаний, также действуют секторальные ограничительные меры. Отдельные санкции введены в отношении Крыма и его руководства. Свои санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Ещё ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.