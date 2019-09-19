Замглавы департамента Минкульта задержан по подозрению в мошенничестве на сумму 20 млн рублей

В Москве задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и двоих бизнесменов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет ТАСС, Мосолов и другие фигуранты дела обвиняются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей.

По данным адвоката Мосолова, дело связано с хищением бюджетных средств на ремконструкцию Соловецкого монастыря в период с 2011 по 2016 год.

«Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела», — отметил адвокат.

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал Владимира Цветнова до 12 ноября.