Заместители мэра Нижнего Тагила отчитались о своих доходах

Заместители главы города Владислава Пинаева и руководитель управления горадминистрации отчитались о своих доходах за 2021 год. Так, среди заместителей мэра больше всех денег снова, как и в предыдущие два года, заработал Валерий Суров, который отвечает за работу социального блока администрации. За 2021 год он задекларировал доход в 2,25 млн рублей. В 2020 году он получил меньше — 2,1 млн рублей. Он по-прежнему владеет земельным участком в 22 сотки, дачей и квартирой в 39,2 «квадрата». Супруга Сурова в 2021 году задекларировала 950 тысяч рублей, в 2020 году её доход составил 763 тысячи рублей. У неё в собственности земельный участок площадью 10 соток, жилой дом в 272 «квадрата» и Renault Captur.

На втором месте по заработку — заместитель по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов с доходом в 1,99 млн рублей. В его собственности 1/5 доля квартиры площадью 176 «квадратов», а также гаражный бокс в 30 «квадратов», легковой автомобиль Volkswagen Amarok и лодка с мотором Братан 430 КМ. Супруга Бурдилова за прошлый год не получала доходов, в её собственности числится земельный участок, садовый дом в 19 «квадратов», гаражный бокс и 1/5 доля той же квартиры.

На третьем месте — заместитель по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов , его доход составил 1,95 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 5 соток, а также квартирой в 89 «квадратов» и жилым домом в 22 «квадрата».

Первый заместитель Вячеслав Горячкин оказался на четвёртом месте и заработал за прошедший год 1,94 млн рублей. В его собственности земельный участок площадью 10 соток, дом в 70 «квадратов», квартира в 46 «квадратов» в совместной собственности с супругой, гаражный бокс, а также автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у супруги Горячкина ещё один дом и участок. Кроме того, она владеет двумя автомобилями: Toyota RAV4 и Infiniti QX50. За 2021 год она получила доход в размере 16 тысяч рублей.

Управляющий делами администрации Мария Ивушкина за прошлый год получила 1,17 млн рублей. Её супруг — начальник управления ЖКХ мэрии — заработал 2,3 млн рублей.

Напомним, что ранее о своих доходах отчитался мэр Владислав Пинаев. В 2021 году он заработал 2 млн 132 тысячи рублей. Эта сумма в сравнении с 2020 годом практически не изменилась: тогда доход мэра составил на 14 тысяч больше. Также сведения о заработке предоставили депутаты гордумы. Все данные о доходах опубликованы на официальном сайте города.