Заместителем председателя Верховного суда стала однокурсница Путина

Совет Федерации назначил заместителем председателя Верховного суда России и главой экономической коллегии ВС судью Ирину Подносову, пишет РИА Новости. Её кандидатура была внесена в верхнюю палату парламента президентом России.

Ранее её кандидатуру одобрила высшая квалификационная коллегия судей — председатель коллегии Николай Тимошин заявлял, что у Подносовой второй квалификационный класс судьи и стаж работы более 30 лет. По его словам, в должности председателя Ленинградского областного суда она «успешно справлялась со своими обязанностями, рассматривала уголовные дела и ходатайства о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий».

Вместе с президентом Владимиром Путиным Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета имени Жданова. «Коммерсантъ» отмечал, что в судебной системе Подносова считается влиятельным человеком, так как «все понимают, кто за ней стоит».