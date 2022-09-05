Заместитель главного инженера «Уралвагонзавода» Андрей Давыдов: «Я хочу, чтобы тагильчане с гордостью говорили о своей малой родине» 

В июле 2022 года заместителем главного инженера «Уралвагонзавода» был назначен начальник инструментального производства Андрей Давыдов. Вслед за новой должностью молодому и целеустремлённому управленцу, лауреату инженерной премии имени Черепановых предложили присоединиться к так называемой команде УВЗ на предстоящих выборах. Он избирается в Нижнетагильскую городскую думу по округу № 7. Журналист АН «Между строк» поговорил с кандидатом в депутаты о его карьерном пути, вызовах, с которыми приходилось справляться на производстве, и о том, чем он может быть полезен Нижнему Тагилу как депутат.

На УВЗ Андрей Давыдов прошёл путь от мастера до руководителя. В 2000 году устроился работать мастером в механосборочный цех № 3, а всего через полгода был назначен начальником участка. Спустя 14 лет Андрей Владимирович возглавил уже ставший для него родным механосборочный цех № 3. В 2016 году стал заместителем начальника механосборочного производства, в 2019-м — начальником инструментального производства, теперь трудится заместителем главного инженера предприятия.

«На Вагонке живёт вся моя большая семья: брат, двоюродные братья и сёстры, их дети. Дед по линии матери был ветераном Великой Отечественной войны. Как вернулся с фронта, стал работать на “Уралвагонзаводе”, был парторгом. По его стопам пошёл старший сын, мой дядя. Отец мой всю жизнь проработал в механосборочном цехе паяльщиком и мастером, получил “горячую сетку”, но и после этого не оставил работу. Мама моя тоже всю свою жизнь связала с УВЗ: начинала с контролёра в металлургическом цехе, потом работала бухгалтером. Стояла на конвейере в вагоносборочном цехе, набрав профессиональный опыт, перешла на работу председателем цехового комитета, была членом профкома УВЗ. Я после армии хотел устроиться в модную тогда частную охрану, но не прошёл по зрению, и слава богу. Решил идти на “Уралвагонзавод”», — рассказывает Андрей Давыдов.

В теперь уже далёком 2000 году в отделе кадров Андрей Давыдов получил направление на должность мастера в цех № 184. Правда, начальник цеха сначала отказывался брать молодого специалиста мастером, предложил поработать слесарем.

«Но я заупрямился, сказал, что у меня образование и слесарем не пойду ни за что. Хотел уже уходить, но он меня остановил и взял мастером с испытательным сроком. Потом мы с ним не раз эту историю вспоминали, шутили, когда я сам стал начальником цеха, а он, уже на пенсии, работал у меня мастером», — с улыбкой вспоминает Андрей Давыдов.

Потом Андрей Владимирович получил высшее образование в УрГПУ по специальности «Управление персоналом», прошёл профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе «Корпоративный менеджмент». Сейчас у него в арсенале пять специальностей: оператор станков с ЧПУ, технолог машиностроения, электрик, управление персоналом, экономика и менеджмент на предприятии.

Давыдов участвовал в выпуске современной спецтехники, в том числе знаменитых «Терминатора» и «Арматы». Андрей Владимирович вспоминает, каким непростым был 2011 год, когда на заводе началось освоение машины поддержки танков «Терминатор». Специалистов тогда не хватало, изделие было новое, многое в нём приходилось делать с нуля.

Тогдашний начальник цеха № 184 Сергей Альбрехт предложил должность своего второго заместителя Андрею Давыдову. Молодой специалист впитывал как губка все знания от своего наставника и через несколько лет дорос уже до начальника цеха, а потом и вовсе возглавил инструментальное производство.

«Шёл со спортивным интересом: нужны были новые люди, новые лица, новые проблемы и сложные задачи. Всё это я нашёл и начал разбираться. Думаю, получилось как минимум на 90%. Работа налажена. Инструментальное производство относится к вспомогательным, но на самом деле это правая рука основного производства. Как сказал один из наших ветеранов, это авангард, без которого невозможна работа ни металлургии, ни механосборки. Наше производство делает вспомогательный, режущий и мерительный инструмент, калибры, оснастку любого рода. Точность работ здесь гораздо выше, чем на основном производстве. Каждый инструментальщик — универсальный и уникальный специалист. Бывают такие производственные вопросы, которые решаем целой командой: что не знает один, обязательно подскажет другой», — говорит Давыдов.

Сейчас Андрей Владимирович занимается объединением инструментальных, нестандартизированных производств, конструкторских бюро, лаборатории резания. Перед ним стоит задача получить наибольшую эффективность от имеющегося на заводе оборудования, чтобы достичь максимальной загрузки с наименьшими потерями.

Про Давыдова коллеги и подчинённые говорят: строгий, но справедливый руководитель. Его главное качество — честность. Он дотошен, в хорошем смысле этого слова, скрупулёзно разбирается в сложных вопросах, тратит немало времени на то, чтобы самому вникнуть в суть каждой технологической цепочки.

«Всегда стараюсь работать на опережение, а не затыкать дыры. Для этого всех своих сотрудников учу предвидеть проблемы, планировать на шаг вперёд, уже сегодня думать над тем, что заводу понадобится завтра и послезавтра. А ещё стараюсь всегда быть честным и с подчинёнными, и с коллегами, и с руководством. Не люблю, когда не исполняют свои обещания. Если есть проблема — лучше приди и сознайся, вместе придумаем, как её решить. Не надо играть в молчанку, делать вид, что всё хорошо, и ждать, когда само рассосётся. Так не бывает. Если точно знаю, что смогу что-то сделать завтра, так и скажу. Если не уверен, сколько времени понадобится на решение задачи, никогда не буду обещать», — говорит заместитель главного инженера.



Андрей Давыдов получает инженерную премию имени Черепановых из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева



Если на заводе Андрей Давыдов — требовательный и строгий начальник, то дома он замечательный семьянин. Со своей супругой Татьяной познакомился ещё в детстве, в театральном кружке. Потом детская дружба переросла в чувства, и в этом году пара отметила 21 год совместной жизни.

«Я горжусь, что мы, пройдя через массу трудностей и съев не один пуд соли вместе, продолжаем любить друг друга. И жизни без неё я себе не представляю. У меня замечательная дочь, скоро ей 21 год. Она работает воспитателем в детском саду. У меня замечательный сын, ему 13 лет, он учится в 95-й школе. В следующем году получит паспорт».

Андрей Давыдов с юности любит активный отдых и рыбалку. Часто ходит в походы, ездит на сплавы с семьёй или компанией друзей. Пару лет назад купил домик в деревне и теперь всё свободное время проводит там. Смеётся, что сам от себя не ожидал, что ему будет интересно разбивать грядки, выращивать огурцы и помидоры. Также на даче он своими руками перестраивает дом, чтобы там могла отдыхать вся семья.

Когда Андрей Владимирович сообщил супруге и детям о своём желании баллотироваться в городскую думу, они его полностью поддержали.

«Наверное, задуматься о том, чтобы стать депутатом, меня заставила ситуация с ТСЖ. Долгое время в нашем доме были проблемы с отоплением. Службы ЖКХ просто закрывали на это глаза. Соседи сидели по квартирам и только наращивали батареи. Я решил, что больше так продолжаться не может и проблему надо решать самому. Мы вместе с председателем ТСЖ решили разобраться в ситуации. Выяснилось, что в подъезде неправильная схема распределения отопления. Я взялся за дело, и мы эту ошибку исправили сами, своими руками. И теперь в доме тепло. Надо было просто найти источник проблемы и устранить его. Этот случай показал, что надо докапываться до корня любой проблемы и тогда можно будет её решить. А ещё я понял, что если я не решу проблему, то её никто не решит», — делится Давыдов.

В Нижнетагильской думе однозначно пригодятся знания и умения опытного производственника. Давыдов отмечает, что ближе всего ему сфера ЖКХ и городского хозяйства:

«У меня достаточно жизненного опыта и сил для того, чтобы проявлять инициативу, менять жизнь вокруг себя. И если мне хочется что-то изменить, надо брать ситуацию в свои руки и менять это самому. Я делаю это на “Уралвагонзаводе”, я могу сделать это и в Дзержинском районе. На предприятии я привык скрупулёзно разбираться во всех процессах, вникать во все детали, тщательно планировать и выстраивать рабочие процессы. Уверен, что эти навыки пригодятся в управлении городским хозяйством. За этим я и иду в думу: чтобы разобраться, как работает городское хозяйство, и добиться решения городских проблем. На производстве я научился решать любые вопросы. Уверен, что смогу сделать так, чтобы жилось лучше моей семье, моим соседям, моим коллегам по заводу и всем жителям Вагонки».

Как тагильчанин и потенциальный депутат, Андрей Владимирович мечтает о развитии Нижнего Тагила и родной Вагонки. Чтобы в городе и Дзержинском районе становилось больше мест отдыха, чтобы ремонтировались дороги, строились новые дома.

«Я хочу, чтобы в нашем городе, в нашем районе жить было удобно и комфортно. Хочу, чтобы дороги и дворовые проезды были ровными, без ям и выбоин. Хочу, чтобы по тротуарам можно было ходить и возить коляски. Я хочу, чтобы наши дети ходили в тёплые детские сады, в хорошие школы, получали высококлассное образование в своём городе, а потом находили здесь интересную и высокооплачиваемую работу, видели перспективы карьерного роста. И я хочу, чтобы тагильчане с гордостью говорили о своей малой родине», — заключает Андрей Давыдов.

* Изготовлено: ООО Агентство новостей «Между строк», Юридический адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 39, ИНН 6623091720. По заказу кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Давыдова Андрея Владимировича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Давыдова Андрея Владимировича.