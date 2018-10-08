Заксобрание Свердловской области закрепит ставки транспортного налога

Комитет по бюджету регионального Заксобрания сегодня рассмотрит проект поправок к закону о транспортном налоге, согласно которому действующие до конца 2019 года ставки становятся бессрочными, пишет Znak.com.

В пояснительной записке уточняется, что закон «позволит сохранить один из источников, учитываемых при определении бюджетных ассигнований дорожного фонда Свердловской области».

Руководитель комитета и соавтор поправок Владимир Терешков пояснил, что законопроект нужно рассматривать как предоставление «бессрочных льгот», так как областному закону ставка по транспортному налогу в регионе установлена ниже, чем в среднем по России.

«Изначально закон, подготовленный в 2013 году, предусматривал ежегодное понижение налоговой ставки на 10% по отношению к предыдущему году. В 2015 году приняли решение остановить это снижение и оставить ставки неизменными, учитывая, что транспортный налог является одним из основных источников пополнения дорожного фонда. Сейчас считаем, что нужно ставки сохранить на бессрочный период. Нужно понять, что раз в три года возвращаться к [обсуждению] этого вида налогообложения — это полная бессмыслица. Она ничего не даёт, кроме очередного этапа разговоров на тему двойного налогообложения из-за акцизов на бензин», — комментирует Терешков.

Он отметил, что установление бессрочных налоговых ставок не помешает их снизить в дальнейшем, если будет принято такое политическое решение.