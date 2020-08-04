Заксобрание Свердловской области отменило региональный штраф за нарушение масочного режима

Депутаты Заксобрания Свердловской области отменили статью регионального Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривала штраф за нарушение режима самоизоляции и масочного режима, пишет Znak.com.

Как пояснил на заседании глава комитета по законодательству Владимир Никитин, статья «отработала своё».

«Внимание мы привлекли, в СМИ на это внимание обращалось. Когда стали составляться протоколы, мы получили заявления в суд по поводу данной статьи. Мы считаем, что она свою роль выполнила», — сказал Никитин.

Он также отметил, что штрафовать за нарушение режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса, по-прежнему возможно по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России, и ещё в апреле президиум Верховного суда РФ рекомендовал применять для штрафов именно федеральный кодекс.

Региональный КоАП предусматривал штраф за нарушение режима самоизоляции в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физически лиц, а для юрлиц — до миллиона рублей. По федеральному КоАП штраф для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.