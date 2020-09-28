Заксобрание рассмотрит законопроект о прямых выборах мэров в городах Свердловской области

Заксобрание Свердловской области рассмотрит народную инициативу жителей о возвращении прямых выборов мэров в регионе, сообщил Znak.com председатель инициативной группы, депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

По его словам, только 1300 подписей из 13 тысяч были признаны недействительными, а это значит, что документ преодолел необходимый барьер.

Теперь законопроект должна рассмотреть профильная комиссия Заксобрания — вероятно, это будет комиссия по местному самоуправлению, а затем документ будет вынесен на рассмотрение всех депутатов.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Активистам удалось собрать 15 тысяч подписей, 13 тысяч из них были переданы на проверку в аппарат Заксобрания. Согласно опросу фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.