Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора Свердловской области

Депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении единогласно приняли поправки к областному уставу, упраздняющие структуру администрации губернатора региона, пишет Znak.com. Внесённые изменения станут началом новой реформы региональной власти, которую позже намерен провести губернатор Евгений Куйвашев. Ликвидировать администрацию губернатора предложил сам глава Среднего Урала, докладчиком по вопросу выступил врио главы администрации Азат Салихов, заступивший на эту должность после увольнения первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

«Создание аппарата губернатора и правительства Свердловской области повысит эффективность всей системы в целом. Дополнительных расходов бюджета это не потребует», — коротко прокомментировал Салихов.

Депутат Вячеслав Вегнер заметил, что аппарат в основном занимается подготовкой документов, и задал вопросы: «А что будет с информационной политикой, с кадровыми вопросами? Будет введён пост вице-губернатора или это правительству отойдёт?»

Салихов заявил, что правительство ждёт изменение структуры и вся эта работа будет возложена на отдельного заместителя губернатора.

«Кому этот пост достанется — это решение нашего губернатора», — добавил он.

Официально в регионе поясняют, что хотят убрать дублирующие функции аппарата правительства Свердловской области и администрации губернатора, поручив всю работу аппарату. Неофициально источники объясняют реформу возможностью зачистить региональные власти от сотрудников, нанятых по протекции Владимира Тунгусова. Также из структуры бывшей администрации выделят функции по управлению внутренней политикой — их хотят отдать отдельной структуре, сопоставимой по статусу с министерством. Курировать новую структуру, а также департамент информационной политики Свердловской области будет отдельный вице-губернатор.