ЗакСО приступило к рассмотрению законопроекта, согласно которому, молодые женщины, родившие ребёнка до 23 лет, смогут получить от государства 550 тысяч рублей

Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) приступило к рассмотрению законопроекта о поддержке молодых матерей, внесённого губернатором Евгением Куйвашевым. Речь идёт о внесении изменений в областной закон «О защите прав ребёнка».

«Это законодательная инициатива губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева. Областной закон “О защите прав ребёнка” предлагается дополнить положением о том, что женщинам, родившим первого ребёнка до 23 лет включительно устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — предоставление средств на приобретение для ребёнка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей. Такая социальная выплата будет предоставляться при условии, что женщина — гражданка Российской Федерации и постоянно проживает в Свердловской области. Второе условие получения этой меры соцподдержки — ребёнок рождён с 1 января 2025 года», — пояснила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Она отметила также, что законопроект предполагает ещё ряд мер социальной поддержки молодых родителей. Семьи c детьми, в которых оба супруга учатся в профессиональных образовательных организациях и в вузах на очной форме обучения, смогут получить компенсацию расходов за найм жилья во время учёбы в размере фактически понесённых расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Такая выплата будет предоставляться при условии, что хотя бы один из детей в семье рождён с 1 января 2025 года.

Законопроект предлагает также ещё одну меру соцподдержки женщин, родивших ребёнка в возрасте до 23 лет. Речь идёт о возможности получить денежную выплату в размере фактически понесённых расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер такой выплаты — 500 тысяч рублей. Льгота будет предоставляться при условии, что ребёнок рождён с 1 января 2025 года, кредитный договор для приобретения (или строительства) жилья на территории Свердловской области заключён женщиной или её супругом до достижения женщиной 29 лет.

По словам Людмилы Бабушкиной, инициативы, нашедшие отражение в проекте закона, соответствуют целям нового национального проекта «Семья», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.