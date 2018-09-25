Закон о штрафах для поисковых сайтов за ссылки на запрещённые сайты вступил в силу

C 25 сентября операторы поисковых систем могут получить штраф за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым ограничен на территории РФ, пишет ТАСС.

Федеральный закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, подписанный президентом в июне, вступил в силу. Согласно новому законодательству, если оператор поисковой системы не подключён к реестру Роскомнадзора с информацией о ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен в РФ, то ему может грозить штраф. Для юрлиц он составит от 500 000 до 700 000 рублей, а для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Штрафы предусмотрены и в том случае, если оператор поисковика не прекратил выдачу по запросам пользователей ссылок на сайты, доступ к которым ограничен согласно действующему законодательству или по решению Мосгорсуда, а также на их зеркала. За выполнением закона следит Роскомнадзор.

Кроме того, закон вводит административную ответственность для хостинг-провайдеров, которые не предоставили РКН данные, позволяющие идентифицировать «владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен».

Крупные поисковики уже исполняют требование законодательства об удалении ссылок на запрещённые ресурсы.