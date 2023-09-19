Заключённые тагильской колонии изготовили 200 тысяч поддонов на 14 млн рублей

Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила с начала 2023 года изготовили 200 тысяч деревянных поддонов на сумму 14 млн рублей. В производстве были задействованы 107 человек, сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

«В 2023 году ИК-12 Нижнего Тагила заключила два договора с постоянными контрагентами на оказание услуги по изготовлению поддонов. Изделия производятся на двух участках производственной зоны. Объём выпуска поддонов разной конфигурации в среднем составляет 26 тысяч штук в месяц», — отметил он.

Также в исправительном учреждении производят швейные изделия и продукцию из металла. За 2023 год в колонии произвели продукции и оказали услуг на общую сумму 595,9 млн рублей.