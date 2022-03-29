«Захватывает дух!» Новая цирковая программа в Нижнетагильском цирке покорила сердца первых зрителей 

В эти выходные в Нижнетагильском цирке состоялся премьерный показ захватывающего шоу «Загадка старой игрушки» (0+). В зале был аншлаг, юные зрители ни на секунду не отрывали взгляда от арены. Взрослые же на пару часов окунулись в сказочную атмосферу. В итоге первые зрители остались в восторге от новой цирковой программы, профессионализма артистов и дрессировщиков.

По режиссёрской задумке Дарьи Костюк, главная героиня благодаря старинному бабушкиному подарку — калейдоскопу — отправляется путешествовать в удивительный мир фантазий и чудес. В сопровождении своих новых друзей — хранителей фантазий всех детей героиня собирает мудрость народов мира, которая хранится во всеми любимых сказках. В шоу герои золотых сказок мира чаруют, завораживают, увлекают зрителя с первых минут после начала программы.

Сказочное шоу состоит из двух отделений. Первая часть приковывает взгляд бесподобными трюками, шикарным лазерным шоу, современной авторской музыкой и эксклюзивными костюмами. Главными изюминками второго отделения стали шесть бенгальских тигров и 12-летний — единственный в России — дрессированный носорог Мафуньян.

«Загадка старой игрушки» поражает богатством жанров, красотой костюмов, декораций и уморительными номерами клоунов. Комический дуэт Comical Duos в исполнении Вячеслава Куркова и Михаила Рамзина веселил публику на протяжении всей программы, не оставив равнодушным ни одного зрителя. Актёры заводили публику шутками друг над другом и взаимодействием со зрительным залом.

Ещё одна фишка программы — иллюзионное шоу. По словам режиссера-постановщика «Загадки старой игрушки» Дарьи Костюк, оно получило множество наград фестивалей разных уровней, а одной из главных заслуг артисты считают победу на международном фестивале в Голландии.

«После многих телевизионных шоу иллюзионный жанр немного утратил свою силу. Но секрет нашего номера заключается не только в демонстрации трюков. Каждый трюк — это часть одной общей истории, а когда есть история и смысл, зритель ещё больше вовлекается и становится соучастником действия», — говорит Дарья Костюк.

Директор цирка Руслан Марчевский рекомендует каждому тагильчанину прийти и увидеть своими глазами выступление одного из самых ярких коллективов Росгосцирка. Все артисты удивляют не только своим мастерством, но и работают как настоящие драматические и комедийные актёры, демонстрируют прекрасные хореографические данные, музыкальность, ритмичность. Все номера оформлены в полноценный завораживающий спектакль со смыслом и моралью.

«Костюмы красивые, артисты весёлые, программа захватывает дух. Мы с ребёнком постоянные посетители цирка, и эта программа понравилась очень, затмила все прошлые», — признаётся Ольга Мельникова.

«Мне очень понравилась программа своей современностью. Здесь задействована современная музыка. Зачастую программы наполнены музыкой из девяностых или какими-то некачественными обработками, а здесь динамичная современная музыка. Очень яркие костюмы, видно, что они не из программы в программу кочуют, а сшиты именно для этого шоу. Удивили воздушные гимнасты, люблю наблюдать за нечеловеческими возможностями. И самое классное, что во время просмотра я почувствовала себя ребёнком», — поделилась впечатлениями Илона Шейнина, пришедшая на представление с племянницей Кирой.

«Мне понравились клоуны, сцена с переодеванием и собачками. А ещё танцы кролика и костюмы из сказки “Алиса в стране чудес”», — делится юная Кира Грохотова.

Приобрести билеты на новую цирковую программу «Загадка старой игрушки» можно в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка. Шоу будут показывать на тагильской арене до 24 апреля.