Захарова вслед за Лавровым заявила о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, однако если это произойдёт — то по инициативе Брюсселя, а не Москвы, заявила в эфире YouTube-канала «Антонимы» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Слово "готов" имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год подтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придёт сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, Россия всегда предпочитала развивать сотрудничество и никогда не стремилась к разрыву связей с Евросоюзом.

«На протяжении многих лет, десятилетий позиция наша была откровенна, открыта, прозрачна и, по-моему, очень понятна: мы за взаимодействие. Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным — тоже неплохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН», — добавила она.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

«Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул он.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что СМИ исказили слова Лаврова: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД. В Евросоюзе слова главы российского внешнеполитического ведомства «приняли во внимание».

Отношения Москвы и Брюсселя вновь ухудшились после задержания Алексея Навального и суда над оппозиционером, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». До этого западные политики осуждали отравление Навального. Власти США, Великобритании, Франции, Германии и других стран потребовали освободить оппозиционера и отпустить всех политзаключённых в России. В Министерстве иностранных дел России в ответ назвали это вмешательством во внутренние дела страны.

В начале февраля в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что на фоне преследования Навального отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня за многие годы. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.