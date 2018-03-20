Захарова и Милонов ответили на слова Макаревича о «злобных дебилах» от пропаганды

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, предположившего, что российская пропаганда превращает граждан страны в «злобных дебилов», со ссылкой на Facebook Захаровой пишет РБК.

На своей странице в Facebook она призвала прекратить оскорбления.

«Все, кто ещё захочет назвать россиян "злобными дебилами" или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат [от партии "Гражданская платформа" Ксения Собчак], назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала Захарова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Национальной службе новостей» также возмутился словам Макаревича, назвав лидера группы «Машина времени» «троллем» и «говнюком».

«То, что господин Макаревич — тролль, это сто процентов. То, что он ведёт себя, как дебил, пытается компенсировать отсутствие новых произведений каким-то третьесортным политическим "движем", тоже понятно. Я знаю много музыкантов, которые имеют сложные отношения с властью, кто-то пытается что-то сочинять, а кто-то начинает хвастать, что видел девочку, которая съездила в Штаты и какая она оттуда очарованная вернулась. Он думает, что его не показывают, потому что запрещают, а на него просто смотреть никто не хочет в России. Его презирает большинство людей, которых он называет быдлом, говнюк», — заявил Милонов.

18 марта Андрей Макаревич написал в своём Facebook о впечатлениях от поездки в США после трёхлетнего перерыва. По его словам, американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян.

Один из подписчиков предположил, что так на граждан России влияет «госпропаганда».

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — ответил Макаревич.

Кроме того, артист для борьбы с пропагандой предложил «спилить Останкинскую башню». В эфире «Национальной службы новостей» Макаревич добавил, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего. Кроме того, он удивился, почему в России возник такой ажиотаж вокруг его слов.