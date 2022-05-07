«Загрязнения почвы не произошло». Природоохранная прокуратура вынесла представление руководству гипермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле за свалку батареек

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура завершила проверку после инцидента с разбросанными батарейками на территории гипермаркета «Лента» на Уральском проспекте. Надзорное ведомство вынесло представление руководству магазина за ненадлежащие условия хранения элементов питания. Об этом пишет ИА «Все новости».

По словам сотрудников прокуратуры, проверка показала, что загрязнения почвы не произошло. По оценкам экологов, отходы второго класса опасности раскидали на площади 34 кв. м.

В прокуратуре отметили, что хищение батареек более двух недель оставалось без внимания работников «Ленты». Так как угроза попадания опасных веществ в почву и грунтовые воды была высокой, нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков вынес представления об устранении нарушений закона двум компаниям: «Ленте» и челябинской компании «АльтерЭКО», которая отправляла элементы на переработку и утилизацию.

Прокуратура посчитала, что «Лента» и «АльтерЭКО» неправильно организовали хранение опасных отходов, так как складировать батарейки необходимо в закрытом помещении.

Напомним, свалку неутилизированных батареек за ТЦ «Лента» нашли в начале апреля, это вызвало большой общественный резонанс. Позже руководство магазина предоставило видео кражи использованных батареек со склада, где видно, как двое человек выносят несколько пластиковых вёдер с элементами питания. После проверки случившегося полицией оказалось, что воришками были школьники. Родные братья 12 и 13 лет проникли на территорию торгового центра ночью, чтобы найти там электронные сигареты, но вместо этого решили разбросать батарейки. Братья были поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Их мать привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.