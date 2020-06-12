«Задремала и не уследила». В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа

В Екатеринбурге 12 июня двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа многоквартирного дома по адресу улица Уральская, 10. Сейчас за жизнь ребёнка борются медики. В момент ЧП ребёнок находился с бабушкой.

Как рассказали очевидцы Е1.ru, бабушка выбежала из подъезда сразу после падения ребёнка. Она плакала и говорила, что ненадолго задремала и поэтому не уследила за внучкой.

«В момент падения я проходила мимо, сразу услышала крик и подбежала. Москитная сетка на несколько метров отлетела. Девочка осталась в сознании, она сильно плакала. Бабушка выбежала босиком в слезах, кричала, что она заснула и не уследила», — сообщила одна из присутствовавших на месте ЧП женщин.

По данным источника издания в медицинских кругах, состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое. У малышки черепно-мозговая травма и перелом ноги. При этом прогноз медиков благоприятный.

Проверку по факту случившегося начали в областном Следственном комитете.