Задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла в 89 раз

По данным Свердловскстата, задолженность по зарплате в Свердловской области выросла в 89 раз. Согласно отчёту ведомства, на 1 августа долги перед работниками составили 39 миллионов рублей. В июле задолженность была около 400 тысяч рублей. Отмечается, что речь идёт об организациях, не относящихся к малому бизнесу, которые сами сообщили о своих проблемах.

На данный момент задолженность имеется перед 720 работниками. Организации-должники занимаются ремонтом электронного и оптического оборудования, производством электродвигателей, очисткой и распределением воды, а также подготовкой водителей автотранспортных средств.