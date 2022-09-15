Задержан подозреваемый в поджоге ритуального агентства в Черноисточинске

Стали известны подробности пожара в посёлке Черноисточинск, где в ночь на 14 сентября сгорело здание ритуального агентства. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», под подозрение сотрудников правоохранительных органов попал бывший работник компании.

«В ходе проверки по факту возгорания частного дома, в котором размещалось ритуальное агентство, сотрудники отдела полиции № 21 МУ МВД России “Нижнетагильское” оперативно установили 27-летнего местного жителя, который в ночь происшествия находился в этом помещении. Это бывший работник агентства, который за несколько дней до случившегося был уволен за систематическое употребление алкоголя в рабочее время. Мужчина признался, что был нетрезв и решил забрать из “конторы” свои вещи. Во время нахождения в помещении он курил и, когда уходил, не придал особого значения обронённому окурку. По результатам проведённой проверки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), собранные материалы направлены в МЧС для принятия процессуального решения. Также в ходе проверки установлена причастность подозреваемого к ранее совершённой краже из хозяйственного помещения канистры со спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Молодому человеку, ранее не судимому, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили в полиции.

По информации АН «Между строк», подозреваемый ранее имел проблемы с законом, однако владелец похоронного бизнеса ему доверился и принял на работу. По словам источника АН «Между строк», незадолго до инцидента мужчина совершил кражу на своём рабочем месте, но директор ритуального агентства не стал обращаться с заявлением в полицию, а ограничился выговором и вычетом ущерба из заработной платы бывшего сотрудника.

Отметим, что в результате пожара пострадало не только здание ритуального агентства, но и постройки соседей, у которых от огня погибли несколько куриц и кроликов.