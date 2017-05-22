Задержан подозреваемый в «минировании» вокзала в Нижнем Тагиле

Правоохранительными органами установлен и задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщило ИА «Все новости» со ссылкой на начальника штаба ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Дмитрия Тарасова. По словам полицейского, задержанный находится под стражей, ведётся разбирательство.

«Пока что никакого процессуального решения не принято», – уточнили в линейном отделе.

Напомним, накануне около девяти часов вечера неизвестный мужчина сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании вокзала. При этом звонивший не уточнил, какой именно вокзал заминирован, поэтому спецслужбам пришлось оцепить железнодорожные вокзалы в центре и на Смычке, а также автовокзал. Бомба так и не была обнаружена.

В полиции напоминают, что подобные шутки попадают под статью УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и грозят лишением свободы до трёх лет.

Агентство новостей «Между строк»