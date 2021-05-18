«Зачем тебе серёжки в ушах, ты что, баба?» Необычный вид 15-летнего подростка стал причиной массовой уличной драки в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Вечером 15 мая на Привокзальной площади между двумя компаниями молодых людей произошла потасовка. В результате драки один из мужчин нанёс несколько ударов битой по телу и рукам женщины. Видео произошедшего опубликовали в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Подписчики паблика начали осуждать мужчину с битой, но в комментариях сам он пояснил, что считает свой поступок правильным. Как уверяет мужчина, к его 15-летней падчерице и её другу начал приставать пьяный мужчина.

Выпившему человеку не понравилось, что у 15-летнего юноши в ушах были серёжки. После мужчина начал приставать и к его подруге.

«Вечером мне позвонила моя дочь в слезах, говорит, что к ней лезет пьяный мужчина. Само собой, я, как отец, весь на эмоциях приехал туда. Хотел поговорить с тем человеком. Когда я приехал, то увидел компанию пьяных мужиков. Когда я подошёл, они отошли и я остался наедине с мужчиной, который домогался моей дочери и её друга. <...> Потом началась драка. Беременная женщина потом сама полезла», — рассказал свою версию случившегося Руслан.

В полицию участники драки обращаться не стали. Но в правоохранительных органах после публикации в интернете решили провести проверку, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».