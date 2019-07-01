Забота о комфорте всех членов семьи, включая собак. За 10 лет клиентами дилерского центр SKODA в Нижнем Тагиле стали более 7 тысяч человек

Автоцентру «Европа Авто Тагил», официальному дилеру ŠKODA в Нижнем Тагиле, исполнилось 10 лет. В 2009 году он начинал как скромный салон во временном помещении на Красноармейской. Коллектив тогда был небольшим, поэтому руководителю сервиса приходилось совмещать работу с бумагами и «кручение гаек» в автомобилях. В 2014 году дилерский центр распахнул свои двери для клиентов в просторном салоне на Черноисточинском шоссе. Сейчас в автоцентре работает больше 60 человек, некоторые из них — одни из лучших специалистов страны, а сам центр ежегодно попадает в тройку лучших автодилеров в Уральском регионе*. В юбилейный год сотрудники рассказали, зачем ŠKODA заботится о комфорте собак и как понять характер чешского автомобиля.

Никита Масленников работает в автоцентре с его основания. Начинал с должности шеф-механика, потом возглавил отдел сервисного обслуживания. По его словам, за годы работы «Европа Авто Тагил» обслужил около семи тысяч клиентов. Причем более 3,5 тысяч из них — постоянные, то есть те, кто хотя бы два раза в год приезжает на техническое обслуживание, диагностику, замену запчастей или покупку нового автомобиля. Практически всех таких клиентов мастера-консультанты знают в лицо, помнят, когда у тех дни рождения. Для них предусмотрены различные бонусные программы, вплоть до скидок на ремонт автомобиля даже в период после гарантийного обслуживания.

ŠKODA называют семейным брендом, который заботится о комфорте всех членов семьи: просторные салоны и багажники, удобные кресла, плавное движение автомобиля. В автосалоне говорят, что среди покупателей есть целые династии лояльности к автомобилям ŠKODA, где у каждого своя машина: мужчины предпочитают консервативные модели, такие как ŠKODA SUPERB, женщины — авто с яркой окраской, это ŠKODA OCTAVIA, а молодёжь предпочитает более демократичный по цене ŠKODA RAPID. Не забывает чешская компания даже об удобстве домашних животных. Например, для собак предусмотрены специальные крепления для перевозки.

«По нашему мнению, автомобили марки ŠKODA — это очень надёжные автомобили. Условно берём замену колодок — она обычно начинается с 40 тысяч километров. ŠKODA дохаживает до 80 тысяч без проблем даже при агрессивной езде. Диски меняются вообще при 120–130 тысячах километров. Плюс гарантийный срок увеличился с двух до трёх лет», — рассказал руководитель отдела сервисного обслуживания «Европа Авто Тагил» Никита Масленников.

ŠKODA редко становится первым автомобилем клиента, чешская иномарка больше привлекает опытных — взрослых практичных людей, которые умеют считать свои деньги, говорит руководитель отдела продаж Павел Дорожкин. Дизайн машины сдержанный и лаконичный, в отличие от автомобилей, например, корейской группы. Поэтому ŠKODA нельзя купить, только посмотрев на неё.

«Характер автомобиля понимаешь, когда на нём прокатишься: почувствуешь шумоизоляцию, комфорт подвески, мощность двигателя. Такие автомобили чаще всего покупают после бесплатного тест-драйва. У нас есть несколько маршрутов, в зависимости от потребностей клиентов. Например, некоторым нужно проехать по брусчатке, чтобы понять, как авто ведёт на такой дороге. Доходит до того, что клиент проверяет, влезет ли машина в гараж. Недавно ездили в Нижнюю Салду для этого», — вспоминает Павел Дорожкин.

Несколько раз в год в автоцентре «Европа Авто Тагил» проходят так называемые фантом-тесты: в салон обращается тайный покупатель со списком неисправностей в машине и проверяет качество обслуживания всех отделов. Здесь учитываются все нюансы, вплоть до того, как поздоровался администратор по телефону в зависимости от времени суток: «Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый вечер». Сотрудники автоцентра с достоинством выдерживают данные «испытания» и показывают высокий уровень профессионального мастерства. «Мы стремимся стать самым лучшим и лояльным брендом для нашего клиента», — объясняют в автоцентре в Нижнем Тагиле.

Практически с момента начала работы «Европа Авто Тагил» ежегодно попадает в тройку ведущих дилерских центров в Уральском регионе. Его сотрудники занимают первые места во всероссийских конкурсах. Например, тагильчанин Михаил Глинник в этом году стал лучшим специалистом по технике сервиса в стране. Впереди его ждёт международный конкурс.

«Европа Авто Тагил» ждёт Вас на Черноисточинском шоссе, 68/1 в Нижнем Тагиле.

Ежедневно с 09:00 до 20:00.

www.europa-auto-nt.ru

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