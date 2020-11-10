Заболевшим коронавирусом жителям Свердловской области начнут выдавать электронные больничные

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что оформление больничных для заболевших коронавирусом жителей региона будут переводить в электронный формат, что позволит разгрузить больницы.

«Все вещи, связанные с бюллетенем, будут оформляться дистанционно», — сказал Креков на брифинге.

Он объяснил, что планируется выпустить приказ регионального Минздрава, после которого главврачей будут наказывать за оформление больничного по старым правилам. Также, чтобы снять напряжение с амбулаторного звена, планируется открыть дополнительные телефонные линии во всех поликлиниках, создать колл-центр для консультации больных, а на приёме в больницах начнут работать студенты-ординаторы. Меры предполагается принять в течение ближайшей недели.