Заболевшему коронавирусом жителю Североуральска предложили на время лечения сдать детей в детдом

28-летнему жителю Североуральска, у которого первичный тест на коронавирус показал положительный результат, специалист горячей линии предложила сдать в детдом двух его детей в возрасте 2 года и 8 лет, которых не с кем оставить при госпитализации, пишет местное издание «ПроСевероуральск».

В начале июня в инфекционное отделение положили его жену, 8 июня взяли мазок у него и детей. 13 июня в дом пришла врач, которая сказала, что у мужчины обнаружили вирус, поэтому ему срочно надо лечь в больницу. Вопрос о детях она посоветовала адресовать на горячую линию по коронавирусу, где, в свою очередь, больному сказали, что это «его проблемы».

Изначально сотрудница горячей линии предложила оставить детей с родственниками или со знакомыми, но когда мужчина напомнил, что дети находятся на двухнедельной изоляции после того, как в больницу забрали их мать, женщина предложила «связаться с отделом ПДН и попросить, чтобы они определили их в детдом».

Специалист ПДН, с которым мужчина всё же связался, посоветовала ему не спешить с действиями, дождаться понедельника и переговорить с главным санитарным врачом Роспотребнадзора по Североуральску Александром Ливаром. Результаты разговора пока неизвестны. Также отец двух детей поговорил с главврачом ЦГБ, тот порекомендовал ему лечь в инфекционное отделение, а детей определить в детскую инфекционную больницу. Мужчина, впрочем, на этот вариант не согласен, поскольку как минимум его двухлетняя дочь Василиса не болеет коронавирусной инфекцией — у неё тест отрицательный.

Несмотря на то, что вопрос с детьми не решился, медики продолжают требовать госпитализации. Мужчина уверяет, что в последний раз доктора приходили к нему в сопровождении полиции.