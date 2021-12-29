Заблудился и остался без помощи: в Московской области нашли тело 11-летнего замёрзшего мальчика

В городе Дубна Московской области 28 декабря нашли тело 11-летнего мальчика, замёрзшего насмерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Московской области. По предварительным данным, 27 декабря ребёнок направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз. Его сутки искали волонтёры. Тело без видимых следов насильственной смерти нашли у реки Южная Канава.

Прокуратура Московской области опубликовала видео с камер наблюдения, где был замечен мальчик. На кадрах видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой проезжают автомобили. По данным телеграм-канала Mash, у мальчика были особенности развития, поэтому он не мог попросить о помощи.

Также проверяется версия о том, что ребёнок мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть.

Пользователи соцсетей пишут, что мальчик был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию опровергла координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.