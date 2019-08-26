За выходные в Свердловской области поймали больше 200 пьяных водителей

Во время рейда ГИБДД Свердловской области в минувшие выходные 218 водителей попались в нетрезвом состоянии за рулём, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении 37 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ещё 265 человек отстранили от управления транспортным средством за то, что они вели машину без прав», — сообщили в управлении областной Госавтоинспекции.

Водителей, которые попались пьяными, лишат прав на полтора-два года, а также оштрафуют на 30 тысяч рублей.

В начале августа во время подобного рейда поймали значительно меньше пьяных водителей — 167 человек. В ГИБДД просят всех, кому стало известно, что кто-то из водителей сел за руль в нетрезвом виде, сообщать по телефону 269-77-00.