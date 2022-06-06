За выходные в Нижнем Тагиле произошло три пожара в частных строениях

За выходные в Нижнем Тагиле произошло три возгорания. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в воскресенье, 5 июня, загорелся частный двухэтажный дом на улице Глеба Успенского. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 21:10, на площади 140 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, также повреждены огнём кровля и перекрытия дома. Спустя час открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

В ночь на понедельник, в 03:50, поступило сообщение о пожаре в коллективном саду. Загорелся садовый домик: кровля, перекрытие, стены — всё повреждено огнём. Площадь пожара составила 42 квадратных метра, в тушении были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 04:06 открытое горение было ликвидировано.

Также в 04:12 6 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в посёлке Песчаном, в коллективном саду на улице Набережной. На площади 40 квадратных метров сгорел садовый дом: повреждены стены и домашнее имущество. В 04:29 огонь был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава.