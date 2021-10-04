За выходные в Нижнем Тагиле поймали 9 пьяных водителей

С 1 по 3 октября 2021 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД.

Всего за три дня профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 21 грубое нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации. Десять человек управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения (наказание предусмотрено частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Девять водителей были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, так как управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель отказался выполнить законное требование инспектора дорожно-патрульной службы пройти медицинское освидетельствование (ответственность за отказ от освидетельствования предусмотрена частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ). В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" вновь напоминает о том, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, кроме того, за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ (влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет), а для водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения не впервые, предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. По статье 12.26 КоАП РФ санкция предусматривает такое же наказание, как и за управление автомобилем в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД обо всех известных фактах нарушений Правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление автомобилем водителем, не имеющим водительского удостоверения, нахождение в тёмное время суток на проезжей части пешеходов) по телефону 8 (3435) 47-70-01. Своевременное информирование полиции о грубых нарушениях ПДД поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни.