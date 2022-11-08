За выходные в Нижнем Тагиле поймали 300 нарушителей ПДД

В минувшие выходные, с 4 по 6 ноября, в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе госавтоинспекторы зафиксировали 300 нарушений ПДД, 12 из которых оказались серьёзными: три водителя находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также трое управляли своими автомобилями без прав. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Два водителя, находящиеся за рулём, по решению суда были лишены права на управление. Двое были повторно замечены в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, во время этого рейда госавтоинспекторы поймали водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения.

«Так, 4 ноября в 03:30 на улице Красноармейской, 82 сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Nissan Sunny. У 31-летнего водителя имелись явные признаки опьянения: неустойчивость позы, невнятная речь, расширенные зрачки. Инспекторы совместно с мужчиной проехали в ГБУЗ СО “Психиатрическая больница № 7” для прохождения процедуры медицинского освидетельствования, где врачи установили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Помимо этого, госавтоинспекторы установили, что нарушитель был лишён права управления автомобилем, так как в 2021 году он привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Теперь в отношении нетрезвого автолюбителя будут собраны документы по привлечению тагильчанина к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения в очередной раз напоминает автолюбителям об обязательном соблюдении ПДД на дороге, которые запрещают водителю управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция просит сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных грубых фактах нарушений на дороге, а также о нахождении в тёмное время суток на проезжей части пешеходов по телефону 8 (3435) 47-70-01.