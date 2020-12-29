За три дня в Нижнем Тагиле и пригороде сгорели две бани и частный дом

За три дня в Нижнем Тагиле и пригороде произошло три пожара, в результате которых сгорели две бани и один частный дом. В двух случаях причиной возгорания могло стать неправильное устройство печи и дымохода.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, первый вызов о возгорании поступил на пульт диспетчера 25 декабря около 19 часов. В селе Балакино на улице Ленина на площади 20 кв. м горела баня.

«Днём хозяин топил баню, а через некоторое время после посещения его жена увидела в окно, что загорелась крыша строения. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода», — рассказали в ведомстве.

Через день в пожарную службу вновь поступило сообщение о пожаре в бане. 27 декабря в 16:37 строение загорелось в коллективном саду «Северный-3». За день до инцидента владельцы участка топили баню, на следующий день прибрали на территории участка и уехали домой. После этого у бани загорелся навес, огонь перешёл на всё строение. Дознаватели предполагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём неизвестных людей.

Вечером 28 декабря огонь вспыхнул в частном доме на улице Бригадной. На площади 30 кв. м сгорели кровля, перекрытие и внутренняя отделка. ЧП произошло после того, как 82-летний мужчина носил на территорию дома привезённые накануне строительные материалы. Когда тагильчанин замёрз, то решил затопить печь в доме.