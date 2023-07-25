За три дня в Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали более 370 водителей, нарушивших ПДД

В Нижнем Тагиле на минувшей неделе, с 21 по 23 июля, госавтоинспекторы в рамках очередного рейда «Безопасная дорога» поймали 372 водителя, которые не соблюдали ПДД. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, 14 нарушений оказались грубыми. В том числе шесть водителей сели за руль пьяными, двое отказались от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, ещё три автолюбителя управляли транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, один водитель был без прав. Из шестерых задержанных пьяных двое повторно сели за руль нетрезвыми. Теперь в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы.

«В ГИБДД просят сообщать о всех фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения либо не имеющими права управления, о нарушениях необходимо сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону +7 (3435) 47-70-01», — отмечают в ГИБДД.

В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медосвидетельствования влекут за собой штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В том случае, если такое нарушение является повторным, предусмотрена уголовная ответственность.