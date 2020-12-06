За сутки в Нижнем Тагиле выявили 24 случая заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле выявили 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3142 человека. В Свердловской области за сутки подтвердились 389 случаев коронавируса. В Екатеринбурге заболели 193 человека. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 48 622 жителя региона.

Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 328 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы, составляет 785, проходящих лечение в больницах, находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга, — 2446. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 396 человек. Общее число выписанных достигло 40 870. Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1105.