За сутки в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели 13 человек

За прошедшие сутки 13 жителей Нижнего Тагила заразились коронавирусной инфекцией, в Свердловской области выявлено 294 случая заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+125), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 070.

«Состояние 453 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 299 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1801. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 301 человек. Общее число выписанных достигло 31 201. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 847», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.