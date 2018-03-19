За сутки в ДТП на дорогах области погибли четыре человека

Сегодня утром на 156-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень порывом ветра вынесло на встречную полосу ВАЗ-2114, после чего он столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai маршрута № 713 (деревня Бутка — Екатеринбург), в результате чего погибли два человека. Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, после столкновения легковушку и автобус выбросило на площадку, где стояла спецтехника, чистившая трассу от снега.

В результате аварии водитель «четырнадцатой» 57-летний мужчина и 50-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. По словам Горелых, погибший мужчина много лет проработал инструктором ДОСААФ. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Ещё одно смертельное ДТП произошло накануне вечером на 152-м километре трассы М-5 «Урал». 35-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo, после чего отлетел в Nissan Teana.

Водитель и пассажир Nissan Tiida скончались на месте происшествия. Водитель Chery получил перелом руки, его пассажир — ушиб грудной клетки. 38-летняя водитель Nissan Teana госпитализирована с переломом ноги.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 135 ДТП с материальным ущербом и ещё 8 ДТП, в которых погибли и получили травмы люди. Ситуацию усугубили неудовлетворительные дорожные условия, которые стали следствием обильного снегопада, отметили в ведомстве.