За сутки тагильские водолазы вытащили двух утопленников

За сутки водолазы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила нашли тела двоих утонувших мужчин. Одно тело достали недалеко от горы Шихан в реке Тагил, второе — из пруда в селе Петрокаменское. В обоих случаях погибшим было около 50 лет и они, по информации очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели напоминают о том, что нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и уплывать далеко от берега. Нельзя нырять в необследованных местах водоёмов, так как под водой могут находиться опасные предметы. Также не рекомендуется переохлаждать организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог, не оставлять детей на водоёмах без присмотра.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните по телефону 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.