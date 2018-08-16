За сутки на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло два серьёзных ДТП (ВИДЕО)

Накануне вечером на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда в районе посёлка Свободный 23‑летний водитель «Приоры» при выполнении поворота не пропустил мотоцикл Honda CB600F Hornet под управлением 27‑летнего мужчины. В результате ДТП байкер с переломами ноги и руки был госпитализирован. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

Сутками ранее на автодороге между Верхней Салдой и деревней Северная ВАЗ-2107 въехал в грузовую «Газель». На видеозаписи с регистратора видно, как «Газель» пытается развернуться от обочины и в этот момент в неё на полной скорости врезается легковушка. От удара в бензобак грузовик воспламенился. О пострадавших не сообщается.