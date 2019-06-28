За смертельные ДТП будут судить как за убийство

Вступил в силу законопроект, согласно которому ужесточится наказание за ДТП со смертельным исходом, произошедшие по вине нетрезвых водителей. Соответствующий документ Владимир Путин подписал ещё 17 июня. На днях он вступил в силу. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт кабмина.

Согласно поправкам к ст. 264 УК РФ, теперь за причинение тяжкого вреда здоровью при аварии по вине нетрезвого водителя виновному грозит срок от 3 до 7 лет. Ранее максимальный срок наказания по этой статье был 4 года.

Если в аварии погиб один человек, любителю выпить за рулём грозит от 5 до 12 лет заключения (ранее — 2–7 лет). Если в таком ДТП будет двое и более погибших, преступник может сесть на 15 лет (ранее — 4–8 лет).

Согласно КоАП, концентрация спирта в крови должна составлять 0,3 мг/л и более.

Помимо этого, ужесточена ответственность за подобные преступления на воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте и метрополитене.