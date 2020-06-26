За, против, меня не касается — что тагильчане думают о поправках к Конституции?

Как голосуют тагильчане? С этим вопросом журналисты АН «Между строк» подходят к избирателям на участках для голосования. Кто-то категорически отказывается обсуждать свой выбор, особенно те, кто просит сделать «отметку для начальства», но многие готовы объяснить свою позицию.
Сергей проголосовал против поправок в главный закон страны. По его словам, Конституцию менять нельзя.
«Считаю, что все эти поправки сделаны специально для Путина. Они сами говорят о том, что агитировать нельзя, но сегодня в доме № 35 по Черноисточинскому шоссе были разложены брошюрки с призывом проголосовать “за”. Как можно им доверять?! Даже если бы можно было голосовать за отдельные поправки, я бы проголосовал против, потому что Конституцию менять нельзя!» — заключил Сергей.
Противоположного мнения придерживается тагильчанка Диана, она голосовала на участке № 2203.
«Всё прошло безопасно, каждому выдавали индивидуальный пакет с маской и перчатками. Лично я проголосовала за поправки. Пора уже что-то менять, это точно, Конституция давно устарела. Я читала поправки, и в целом меня всё устраивает. Понятно, что где-то есть подводные камни, но в целом изменения хорошие. Я согласна, что президент не должен иметь счета за границей и быть гражданином другого государства. Всё-таки руководитель нашей страны должен быть патриотом», — рассказала девушка.
Ещё один голос против поправок к Конституции отдала Екатерина, которая голосовала на избирательном участке № 2276 в школе № 100.
«Мне не нравятся поправки, которые предлагают. Это моё субъективное мнение, я никого не агитирую голосовать именно так, даже своих родственников и друзей», — объясняет тагильчанка.
Жительница Нижнего Тагила Елена проголосовала за поправки к Конституции. Она считает, что в главном законе страны необходимо закрепить изменения, касающиеся защиты исторической правды, а также о минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий.
«О поправках говорили по телевизору, они мне понравились, и вот сегодня я проголосовала “за”. Считаю важным внесение поправок о сохранении истории и индексации пенсии», — говорит тагильчанка.
Александр Юрлов внимательно изучил все предлагаемые поправки и сформировал своё мнение: он считает, что изменение Конституции помешает развитию России:
«Я сказал нет, потому что, на мой взгляд, эти поправки не принесут для страны ничего хорошего в долгосрочной перспективе. Вносимые поправки чрезвычайно усиливают роль президента: возможность назначать и снимать судей, отведение парламенту роли консультативного органа, создание Совета безопасности, который также будет лишь советчиком для главы государства. Мировой опыт показывает, что концентрация власти в руках одного человека неизбежно приводит к перекосу в трёх ветвях (законодательной, исполнительной, судебной) и препятствует развитию всего государства. Россия — замечательная страна, но её благополучие невозможно без адекватно работающих государственных институтов и гражданского общества. Нынешние поправки обнуляют не только сроки действующего президента, но и попытки трансформации России в европейское государство с верховенством права и развитыми государственными институтами».
Сергей (имя изменено) сегодня голосовал за поправки к Конституции на участке № 2228. Он рассказал, что на работе заставили открепиться от одного участка и прикрепиться к этому.
«Меня это не касается: сказали сделать — я сделал. Всё равно всё за нас уже давно решено. Проголосуй ты за или против — это ни на что не повлияет. Я бы и вовсе не ходил сегодня, но на работе сказали отметиться. А работу я потерять не хочу, у меня семья, которую как-то кормить надо», — заявил мужчина.
Юлия сегодня проголосовала против. Как рассказала девушка, она в принципе против того, чтобы менять Конституцию.
«Мне не нравятся поправки, которые сегодня предлагают, поэтому и проголосовала против. Но организация на избирательных участках меня удовлетворила, потому что нет очередей, всё обрабатывается», — рассказала девушка.
Также на вопросы журналиста ответила член избирательной комиссии Яснорада (имя изменено), которая тоже проголосовала против.
«Вообще мы должны были работать с 16:00, а нас обязали работать с утра. Объявили нам об этом накануне поздним вечером. Никто вообще не знал об этом, ещё и расширили наш рабочий график. А почему работаем больше, никто из нас не знает, конечно. Нам ничего не объясняют. И как нам оплатят новый график, мы тоже не знаем. Это страшное дело. Люди, которые отвечали за работу волонтёров, должны были всех обзвонить за такое короткое время. По новостям об изменении рабочего режима нигде не объявлено, людям передавали родственники и друзья, мы точно так же оповестили тех, кого успели. Знаю, что по всей Свердловской области поменяли. Считаю, что руководство нашей области уже с ума сходит. Культурным организациям делать нечего, вот они и закрепляются на другие участки. Администрация или министерство на них надавило, сотрудников заставили специально, чтобы они точно проголосовали. Это совершенно ненормально, такого быть не должно. Это полный бред. То есть человек должен открепиться на одном участке, потом прийти в другой. Это очень долго. Избирательные участки людей друг другу передают, можно сказать, ну это разве нормально? Это лишняя работа для нас и лишние действия для тех, кто приходит голосовать. И проголосовала я против поправок. Всё решили без нас. Конституция с поправками уже продаётся в интернете, посмотрите сами. В общем, это Россия», — говорит член УИК.