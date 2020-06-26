За, против, меня не касается — что тагильчане думают о поправках к Конституции?

Как голосуют тагильчане? С этим вопросом журналисты АН «Между строк» подходят к избирателям на участках для голосования. Кто-то категорически отказывается обсуждать свой выбор, особенно те, кто просит сделать «отметку для начальства», но многие готовы объяснить свою позицию.

Сергей проголосовал против поправок в главный закон страны. По его словам, Конституцию менять нельзя.

«Считаю, что все эти поправки сделаны специально для Путина. Они сами говорят о том, что агитировать нельзя, но сегодня в доме № 35 по Черноисточинскому шоссе были разложены брошюрки с призывом проголосовать “за”. Как можно им доверять?! Даже если бы можно было голосовать за отдельные поправки, я бы проголосовал против, потому что Конституцию менять нельзя!» — заключил Сергей.

Противоположного мнения придерживается тагильчанка Диана, она голосовала на участке № 2203.

«Всё прошло безопасно, каждому выдавали индивидуальный пакет с маской и перчатками. Лично я проголосовала за поправки. Пора уже что-то менять, это точно, Конституция давно устарела. Я читала поправки, и в целом меня всё устраивает. Понятно, что где-то есть подводные камни, но в целом изменения хорошие. Я согласна, что президент не должен иметь счета за границей и быть гражданином другого государства. Всё-таки руководитель нашей страны должен быть патриотом», — рассказала девушка.

Ещё один голос против поправок к Конституции отдала Екатерина, которая голосовала на избирательном участке № 2276 в школе № 100.

«Мне не нравятся поправки, которые предлагают. Это моё субъективное мнение, я никого не агитирую голосовать именно так, даже своих родственников и друзей», — объясняет тагильчанка.

Жительница Нижнего Тагила Елена проголосовала за поправки к Конституции. Она считает, что в главном законе страны необходимо закрепить изменения, касающиеся защиты исторической правды, а также о минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий.

«О поправках говорили по телевизору, они мне понравились, и вот сегодня я проголосовала “за”. Считаю важным внесение поправок о сохранении истории и индексации пенсии», — говорит тагильчанка.

Александр Юрлов внимательно изучил все предлагаемые поправки и сформировал своё мнение: он считает, что изменение Конституции помешает развитию России:

«Я сказал нет, потому что, на мой взгляд, эти поправки не принесут для страны ничего хорошего в долгосрочной перспективе. Вносимые поправки чрезвычайно усиливают роль президента: возможность назначать и снимать судей, отведение парламенту роли консультативного органа, создание Совета безопасности, который также будет лишь советчиком для главы государства. Мировой опыт показывает, что концентрация власти в руках одного человека неизбежно приводит к перекосу в трёх ветвях (законодательной, исполнительной, судебной) и препятствует развитию всего государства. Россия — замечательная страна, но её благополучие невозможно без адекватно работающих государственных институтов и гражданского общества. Нынешние поправки обнуляют не только сроки действующего президента, но и попытки трансформации России в европейское государство с верховенством права и развитыми государственными институтами».

Сергей (имя изменено) сегодня голосовал за поправки к Конституции на участке № 2228. Он рассказал, что на работе заставили открепиться от одного участка и прикрепиться к этому.

«Меня это не касается: сказали сделать — я сделал. Всё равно всё за нас уже давно решено. Проголосуй ты за или против — это ни на что не повлияет. Я бы и вовсе не ходил сегодня, но на работе сказали отметиться. А работу я потерять не хочу, у меня семья, которую как-то кормить надо», — заявил мужчина.

Юлия сегодня проголосовала против. Как рассказала девушка, она в принципе против того, чтобы менять Конституцию.

«Мне не нравятся поправки, которые сегодня предлагают, поэтому и проголосовала против. Но организация на избирательных участках меня удовлетворила, потому что нет очередей, всё обрабатывается», — рассказала девушка.

Также на вопросы журналиста ответила член избирательной комиссии Яснорада (имя изменено), которая тоже проголосовала против.