За превышение скорости и выезд на встречную полосу российских водителей ждёт уголовная ответственность

За превышение скорости и выезд на встречную полосу водителей ждёт уголовная ответственность. С 10 января вступила в силу поправка к статье 264.2 УК РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

Теперь водителей, попавшихся в третий раз за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, а также за выезд на встречную полосу, привлекут к уголовной ответственности. Ранее за подобные нарушения автолюбителя лишали права управления транспортным средством.

Новая статья предусматривает для злостных нарушителей лишение свободы до трёх лет. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Водители, уже лишённые прав и пойманные за рулём, получат штраф от 300 до 500 тысяч рублей и тюремный срок. Также автохаму запретят занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.