За последние сутки в колонии Соликамска двое заключённых пытались покончить с жизнью из-за издевательств

Заключённый исправительной колонии № 9 Соликамска в Пермском крае пытался покончить с собой в штрафном изоляторе. Это уже второй осуждённый за сутки, который пытался совершить самоубийство, пишет «Медуза» со ссылкой на основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Утром 16 октября покончить с собой колонии пытался заключённый Фистов, который находился в штрафном изоляторе. Он, по словам правозащитника, относится к «категории униженных» и ранее подвергался насильственным действиям. Он попытался дать показания о надругательствах, но его изолировали. По информации пресс-службы краевого управления ФСИН, сейчас пострадавший находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.

Накануне в исправительной колонии № 9 Соликамска покончил с собой заключённый Иван Жужгов.

«Его принуждали работать в швейном цехе на промзоне по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для ЛУКОЙЛа, "Башнефти", Росгвардии… ГУЛАГ XXI века», — пишет Осечкин.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в ИК-9 в Соликамске двое заключённых надругались над осуждённым, после чего в колонии произошла массовая драка, в которой пострадали до 30 человек. 6 октября один из заключённых, протестуя против издевательств и вымогательств, пригрозил сброситься с вышки, если не встретится с прокурором. Когда прокуроры приехали в колонию, он слез с вышки.