За последние 10 лет в Свердловской области заболевших раком стало больше на 25%

Главный врач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев рассказал, что в области с каждым годом смертность от онкологических заболеваний прирастает на 0,5%. А заболеваемость за последние 10 лет выросла на 25%.

«Основной фактор риска — возраст. Если онкологическое заболевание удаётся выявить на первой или второй стадии, то в большинстве случаев возможно излечение. Поэтому сейчас мы развиваем онкоскрининговые обследования, которые делаются по программе диспансеризации. Оказываем много внимания людям в возрасте от 40 лет и более», — рассказал Владимир Елишев Е1.ru.

В Демидовской больнице Нижнего Тагила также рассказали, что бесплатно пройти обследование на выявление рака могут все желающие, достигшие 30-летнего возраста и не имеющие ранее выявленных онкологических заболеваний.

В рамках онкоскрининга жители смогут пройти УЗИ органов брюшной полости и малого таза (для мужчин и женщин), приём врача-гинеколога, цитологическое исследование мазка с шейки матки для женщин, маммографию, исследование кала на скрытую кровь.