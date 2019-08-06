За победу в международных олимпиадах школьники будут получать миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил, школьники, одержавшие победу на международных олимпиадах уже с этого года будут получать премии в 1 млн рублей.

«Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, — 1 миллион рублей», — цитирует ТАСС речь Путина на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Глава государства отметил, что за второе место на олимпиадах российские школьники смогут рассчитывать на премии в 500 тысяч рублей, а за третье — 400 тысяч.

По словам российского лидера, с 2020 года также будет расширена программа президентских грантов для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности.