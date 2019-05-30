За первый квартал 2019 года мэрия сократила кредиторскую задолженность на 8 млрд рублей

Тагильские чиновники снизили общую сумму кредиторской задолженности за первые три месяца 2019 года на 8,5 млрд рублей, до 2,7 млрд рублей. Это произошло в основном за счёт исключения ошибочно вписанных в состав кредиторки принятых обязательств по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания в следующие годы. Долгосрочная кредиторская задолженность снизилась почти на 20 млн рублей, до 306,5 млн рублей, объём муниципального долга — на 350 млн рублей. Такие цифры представлены в заключении Счётной палаты Нижнего Тагила об итогах проверки исполнения бюджета города за первый квартал 2019 года. Оно было рассмотрено сегодня, 30 мая, на заседании Нижнетагильской гордумы.

Согласно документу, самый низкий уровень исполнения бюджетных средств отмечается по управлению горхозяйством (10,7%). Это связано с тем, что многие строительные и дорожные работы запланированы на другие кварталы 2019 года, а также с длительностью проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций. В целом за первый квартал 2019 года бюджет Нижнего Тагила исполнен по доходам в сумме почти 2,9 млрд рублей. Только за счёт акцизов на пиво удалось получить 140,4 млн рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 2,25 млрд рублей.